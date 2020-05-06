2020-05-06T13:55:26+03:00
Экономика

Ко Дню Победы РНКБ оказал ветеранам помощь в размере 5 млн рублей

РНКБ Банк оказал благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам в размере 5 миллионов рублей
Иван Егоров
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Соответствующий договор был заключен с Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский Союз ветеранов».

Адресная поддержка предоставляется ветеранам и другим участникам событий военных лет 1941-1945 годов, проживающим в Республике Крым, Городе-герое Севастополе и в Краснодарском крае.

Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов» благодаря финансовой поддержке банка до 15 мая текущего года предоставит благополучателям помощь, исходя из индивидуальных потребностей ветеранов.

Также каждый клиент РНКБ, желающий помочь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам военной службы может стать участником благотворительной программы «Живем и помним» при оформлении депозитного вклада «Я помогаю ветеранам». Согласно условиям банковского продукта, в конце срока его действия из суммы начисленных процентов по вкладу из расчета 1 (Один) рубль на каждую полную тысячу рублей, перечисляется помощь в адрес благотворительных фондов.

Кроме того, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, РНКБ также оказал поддержку в восстановлении памятных объектов культурного наследия, связанных с событиями ВОВ и расположенных на территории сельских поселений Красноперекопского района.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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