2020-05-06T14:23:19+03:00
Общество

На Кубани ЕГЭ 2020 могут перенести на июль

Такую возможность сейчас рассматривают в Министерстве просвещения
Александра ПОДУШКО
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На Кубани ЕГЭ 2020 могут перенести на июльНа Кубани ЕГЭ 2020 могут перенести на июльФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснодарском крае экзамены для выпускников школ могут перенести на июль или даже август. Такую возможность рассматривают в Министерстве просвещения.

Ранее старт ЕГЭ и ОГЭ отложили на две недели, так что теперь выпускные экзамены в 9 и в 11 классах начнутся 8 и 9 июня. Будет ли повторный перенос, озвучат после майских праздников.

- Не исключено, что после 12-го мая, это решение будет скорректировано в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. О точных датах говорить пока рано, - отметили KP.RU в пресс-службе Министерства.

Также из-за сложившейся ситуации могут перенести начало учебного года в вузах. Предполагается, что организации смогут завершить прием абитуриентов и начать занятия в октябре.

Также стало известно, что могут отменить экзамены в 9 классе. Пока число предметов для ОГЭ сократили до двух - русского языка и математики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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