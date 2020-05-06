2020-05-06T14:40:55+03:00
Общество

В обсерваторах Кубани выявили 29 заболевших коронавирусом

Все пациенты были срочно переведены в больницы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае действуют 18 обсерваторов в девяти районах. В них -1903 человека, в том числе 165 детей. Это граждане, вернувшиеся из-за границы или других регионов.

- Больше всего людей сейчас в обсерваторах Краснодара, Сочи, Анапы и Туапсе. По нескольку десятков - в станицах Голубицкая, Кущевская, Динская, а также в Армавире и поселке Кабардинка, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В обсерваторах Кубани за все время их работы выявили 29 заболевших коронавирусом. Это 24 человека в Сочи, по два – в Краснодаре и Кущевском районе, один – в Анапе. Их сразу же перевели в больницы.

Условия содержания граждан регулируются требованиями Роспотребнадзора. Люди там находятся под наблюдением врачей, у них берут анализы. Дважды в день медперсонал проводит дезинфекцию помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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