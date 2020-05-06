В Анапе в ДТП погиб мотоциклист

6 Май 2020 2020-05-06T14:43:29+03:00

От полученных травм он скончался в машине скорой помощи

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5 мая в 00:10 на автодороге Анапа-Сукко произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 49-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ 24», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП мужчина, который управлял мото, от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, 5 мая в станице Успенской по улице Республиканской произошло дорожно-транспортное происшествие. 53-летний водитель за рулем машины марки «Чери» не справился с управлением, съехал на обочину и влетел в дерево. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель и двое пассажиров получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU