На Кубани скончался нелегал из Литвы, не дождавшись депортации на родину

6 Май 2020 2020-05-06T16:20:22+03:00

Изменить размер текста: A A

49-летний гражданин Литвы после полутора лет ожидания депортации на родину скончался в Гулькевичской районной больнице.

Мужчину, который нелегально находился в России, задержали еще в июле 2018-го года и поместили в центр временного содержания иностранных граждан, где он ждал исполнения решения суда о выдворении мужчины в Литву. Но это не произошло.

- У судебных приставов возникли сложности с исполнением решения в связи с отсутствием документов, позволяющих пересечь границу Российской Федерации в страну гражданской принадлежности, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Мужчина продолжал жить в центре временного содержания. Медики у него сразу диагностировали двусторонний туберкулез в стадии распада.

В конце апреля его состояние резко ухудшилось, мигранта доставили в инфекционное отделение районной больницы города Гулькевичи. Спасти нелегала не удалось, он скончался от тяжелой болезни.

- На теле не было видимых признаков насильственной смерти. Предварительной причиной смерти стал туберкулез, - добавил источник.

Напомним, в апреле стало известно, что двое граждан Таджикистана совершили побег из того же центра временного содержания иностранных граждан в селе Новоукраинском Гулькевичского района. Мужчины около четырех часов утра перемахнули через забор и скрылись в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU