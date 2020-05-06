2020-05-06T16:44:27+03:00
Общество

Акция «Фонарики Победы» в Краснодаре 2020: дата проведения, программа мероприятий, как принять участие

Акция «Фонарики Победы» в Краснодаре 2020 посвящена героическому прошлому
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: kulturakubani.ruФото: kulturakubani.ru
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Акция «Фонарики Победы» в Краснодаре 2020 пройдет 9 мая. В этом году вся страна, в том числе и Краснодарский край, будут отмечать из дома. Это связано с пандемией коронавируса. Чтобы создать атмосферу праздника, на Кубани организовали акции, в которым можно поучаствовать дистанционно. Одна из них – «Фонарики Победы».

- Всероссийский флешмоб «Фонарики Победы» пройдет 9 мая в 22:00. Чтобы стать участником акции, нужно подойти к окну или выйти на балкон и зажечь бытовые фонарики, фонарики в смартфонах или свечи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Публикации и снимки по акции можно разместить в социальных сетях с хэштегом #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда

Ранее «Комсомолка» сообщала обо всех основных мероприятиях и акциях, которые пройдут в День Победы онлайн. Напомним, что обращение президента Российской Федерации Владимира Путина 9 мая начнется в 10 часов утра, его будут транслировать все каналы в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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