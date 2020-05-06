ДТП на трамвайных путях: в Краснодаре столкнулись две легковушки

6 Май 2020 2020-05-06T16:47:46+03:00

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Авария произошла в среду, 6 мая, в Краснодаре. На пересечении улиц Фрунзе и Калинина столкнулись два легковых автомобиля - KIA и Volvo. Прохожие, ставшие свидетелями ДТП, тут же подбежали к машинам, чтобы узнать, все ли в порядке с водителями. Очевидцы вызвали скорую, спасателей и сотрудников ДПС.

Фото: Лариса ПОЖИВИЛКО.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют автоинспекторы. Однако от удара одна из легковушек вылетела на трамвайные пути, перегородив дорогу общественному транспорту.

- Вагоны не могут проехать в сторону центра. Но на место аварии уже вызвали эвакуатор, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» очевидец ДТП. - Водители живы, у них легкие травмы.

Фото: Лариса ПОЖИВИЛКО.

О том, когда восстановят движение трамваев, пока неизвестно.

На месте продолжают работу экстренные службы.

ДТП на трамвайных путях в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU