2020-05-06T17:07:34+03:00
Общество

«Комсомольская правда-Кубань» вошла в тройку самых цитируемых СМИ Краснодарского края

Рейтинг цитируемсти опубликовала «Медиалогия»
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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"Комсомолка" вошла в число лидеров по индексу цитируемости"Комсомолка" вошла в число лидеров по индексу цитируемостиФото: Варвара ДЫМ
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«Комсомольская правда - Кубань» стала одним из лидеров рейтинга самых цитируемых медиаресурсов Краснодарского края за первый квартал 2020 года. Данные опубликовал "Медиалогия".

- Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 55 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 1 января – 31 марта 2020 года, - рассказали в «Медиалогии».

Вместе с «КП-Кубань» в тройку самых цитируемых изданий региона вошел телеканал «Кубань24» и газета «Кубанские новости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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