Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Краснодаре: время проведения, программа, участники

6 Май 2020 2020-05-06T16:56:32+03:00

Песню на балконе в День Победы 9 мая могут исполнить все желающие

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Песню на балконе в День Победы 9 мая в Краснодаре смогут спеть все желающие. По задумке организаторов акции "Поем Двором", это произойдет вечером после минуты молчания.

- Всероссийская минута молчание начнется в 19:00. В это время жители Краснодара выйдут с портретами своих родственников и близких — участников войны на балконы своих домов. А после минуты молчания все одновременно споют главную песню праздника «День Победы» Давида Тухманова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса празднование Дня Победы перенесли на более поздний срок. В Краснодарском крае для создания атмосферы 9 мая запланированы тысячи дистанционных мероприятий и акций. А главный концерт для жителей региона в честь 75-летия Великой Победы покажут в прямом эфире местного телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU