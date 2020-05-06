2020-05-06T17:28:30+03:00
Общество

В Сочи местные депутаты попали в список нарушителей карантина

Их иномарки курсируют по городу во время самоизоляции
Зоя ВИШНЕВАЯ
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В Сочи местные депутаты попали в список нарушителей карантина. Фото: КПВ Сочи местные депутаты попали в список нарушителей карантина. Фото: КП
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В Сочи правоохранители зафиксировали несколько фактов передвижения по городу иномарок, нарушающих карантин. Их вычислили по камерам наружного наблюдения. Как выяснили правоохранители, автомобили принадлежат двум депутатам городского собрания Сочи: Сергею Эксузяну и Юрию Немцеву.

- Согласно базе «Горизонт», зафиксирован факт передвижения автомобилей по городу, в то время, когда их владельцы должны находиться на самоизоляции. Проводится проверка, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщалось ранее, на Кубани выявлять нарушителей режима самоизоляции начали с помощью камер видеонаблюдения.

Хотя в горсобрании Сочи рассказали, что у всех депутатов есть пропуска. И то, почему двоим из них пришел штраф, будут выяснять. Скорее всего, это может быть сбой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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