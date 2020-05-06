6 Май 2020 2020-05-06T17:46:54+03:00

В Сочи полицейские провели флешмоб «Споем о той весне!». Фото: пресс-службы УВД по городу Сочи.

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В Сочи сотрудники полиции к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне организовали флешмоб «Споем о той весне!». Они исполнили песни военных лет у многоэтажных домов, где живут ветераны.

- Поздравляя ветеранов, сотрудники полиции искренне желали крепкого здоровья и долгих лет жизни тем, кому каждый обязан за чистое небо над головой, - сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Напомним, что в Сочи во время карантина сотрудники полиции не оставляют без внимания ветеранов. Они обеспечивают пожилых людей продуктами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU