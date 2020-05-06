2020-05-06T17:59:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 4 тысяч кубанских медиков готовы помочь врачам госпиталей в лечении больных коронавирусом

Дополнительные силы привлекут в случае ухудшения эпидситуации в регионе
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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В Краснодарском крае взрывного роста числа заболевших эпидемиологи не фиксируют. Сотрудники Роспотребнадзора делают осторожные прогнозы - Кубань выходит на плато. Тем не менее в случае ухудшения эпидситуации в регионе привлекут дополнительные силы. Более 4 тысяч кубанских медиков готовы помочь врачам госпиталей в лечении больных коронавирусом.

– Врачей, прошедших курс обучения, могут привлечь в госпитали и работать под контролем инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов при оказании медицинской помощи больным с COVID-19, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Курс включает в себя 36 часов занятий и проходит на портале непрерывного образования. Оно организовано совместно с Кубанским медицинским университетом.

Ранее сообщалось, что более 33 тысяч медработников Кубани уже прошли базовое обучение по коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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