2020-05-06T17:54:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Кубань вошла в тройку лидеров по борьбе с коронавирусом

В рейтинге учитывается показатель помощи бизнесу
Ева МУР@kp_kuban
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Аналитики отмечают и положительный эффект из-за продления карантина на КубаниАналитики отмечают и положительный эффект из-за продления карантина на КубаниФото: Виталий ТИМКИВ
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Краснодарский край занял третье место среди регионов РФ по эффективности противодействия распространения коронавируса. Среди показателей, позволивших Кубани занять лидирующие позиции, не только практики борьбы с COVID-19, но и взаимодействие и помощь населению и бизнесу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Первые позиции у региона по такому показателю, как "Меры поддержки семьи и детей". Лучше всех, по мнению аналитиков, Краснодарский край сработал и по выдаче семьям с детьми, чьи родители потеряли работу после 1 марта, помимо 12-тысячного пособия еще 3 тысяч рублей на ребенка.

Составители рейтинга - Экспертный институт социальных исследований - высоко оценил ограничительные меры кубанских властей. В тройку лидеров, по мнению аналитиков, регион попал за счет продления карантина, изоляцию всех, кто пребывает в регион, закрытия большинства МФЦ в связи с несоблюдением заявителями требований Роспотребнадзора придерживаться дистанции 1,5 метра друг от друга, разработку деятельности предприятий общепита, которые работают на вынос, и ряд других мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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