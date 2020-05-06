В Анапе 112 казаков покинули обсерватор после двухнедельной изоляции

6 Май 2020 2020-05-06T18:42:13+03:00

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Двухнедельная изоляция казаков в анапском пансионате «Высокий берег» закончилась. Напомним, 22 апреля 112 бравых хлопцев вернулись из Москвы, где с конца февраля принимали участие в репетициях Парада Победы на Красной площади. Но из-за отмены мероприятий они вернулись обратно. В парадной роте были представители казачества со всего края, в том числе анапчане.

В обсерваторе курорта у казаков взяли анализы.

- Результаты всех лабораторных исследований оказались отрицательными, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник штаба Анапского РКО сотник Олег Быков. - Состояние казаков удовлетворительное, жалоб на плохое самочувствие ни у кого нет. Сейчас они уже отправлены домой.

Напомним, 9 мая пройдет авиапарад в Краснодаре. В небо поднимутся экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й Армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Начало в 10:50.

ИСТОЧНИК KP.RU