Школьники Сочи присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»
Они украшают окна георгиевскими лентами и звёздами
Сочинские школьники поддержали Всероссийскую акцию «Окна Победы». Фото: пресс-службы мэрии Сочи
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Сочинские школьники поддержали эстафету Всероссийской акции «Окна Победы».Они пишут на стеклах слова благодарности ветеранам, украшают окна георгиевскими лентами и красными звёздами.
«Присоединиться к акции могут все желающие. Фото участников можно найти в социальных сетях по хештегу #окна_победы», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Напомним, что в Сочи стартовал городской онлайн-флешмоб ко Дню Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU