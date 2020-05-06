Школьники Сочи присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»

6 Май 2020 2020-05-06T18:03:23+03:00

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Сочинские школьники поддержали эстафету Всероссийской акции «Окна Победы».Они пишут на стеклах слова благодарности ветеранам, украшают окна георгиевскими лентами и красными звёздами.

«Присоединиться к акции могут все желающие. Фото участников можно найти в социальных сетях по хештегу #окна_победы», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, что в Сочи стартовал городской онлайн-флешмоб ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU