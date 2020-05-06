2020-05-06T18:03:23+03:00
Общество

Школьники Сочи присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»

Они украшают окна георгиевскими лентами и звёздами
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Сочинские школьники поддержали Всероссийскую акцию «Окна Победы». Фото: пресс-службы мэрии СочиСочинские школьники поддержали Всероссийскую акцию «Окна Победы». Фото: пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

Сочинские школьники поддержали эстафету Всероссийской акции «Окна Победы».Они пишут на стеклах слова благодарности ветеранам, украшают окна георгиевскими лентами и красными звёздами.

«Присоединиться к акции могут все желающие. Фото участников можно найти в социальных сетях по хештегу #окна_победы», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, что в Сочи стартовал городской онлайн-флешмоб ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре 6 мая за нарушение карантина оштрафовали 135 человек
Мэр Новороссийска: «дезинфекцию гальки на пляже» не проводили
В Анапе 112 казаков покинули обсерватор после двухнедельной изоляции
Школьники Сочи присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»
Кубань вошла в тройку лидеров по борьбе с коронавирусом
Более 4 тысяч кубанских медиков готовы помочь врачам госпиталей в лечении больных коронавирусом
В Сочи полицейские провели флешмоб «Споем о той весне!»
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Краснодаре: время проведения, программа, участники
«Комсомольская правда-Кубань» вошла в тройку самых цитируемых СМИ Краснодарского края
ДТП на трамвайных путях: в Краснодаре столкнулись две легковушки
Акция «Фонарики Победы» в Краснодаре 2020: дата проведения, программа мероприятий, как принять участие
На Кубани скончался нелегал из Литвы, не дождавшись депортации на родину
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
В Анапе в ДТП погиб мотоциклист
В обсерваторах Кубани выявили 29 заболевших коронавирусом
На Кубани ЕГЭ 2020 могут перенести на июль
Ко Дню Победы РНКБ оказал ветеранам помощь в размере 5 млн рублей