Мэр Новороссийска: «дезинфекцию гальки на пляже» не проводили

6 Май 2020 2020-05-06T19:28:06+03:00

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В соцсетях сейчас идут бурные обсуждения снимков с пляжа «Нептун» в Новороссийске, на которых изображены два дезинфектора в защитных костюмах со специальными устройствами за спиной. Но большое недоумение у пользователей в Сети вызвал их маршрут. Жители города-героя обратили внимание, что специалисты идут по галечному пляжу и сделали вывод, что дезинфицируют от коронавируса занимаются даже там.

Критики посчитали, что таким образом в городе через «обработку морской гальки» отмываются деньги. На замечания ответил мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем Instagram.

- Сегодня тема номер один – это не только борьба с инфекцией, но и контроль за деятельностью городских служб, которые якобы «отмывают» средства городского бюджета, - написал Игорь Дяченко. - Неоднозначный общественный резонанс вынуждает меня прокомментировать: в Новороссийске никто не обрабатывает дезинфицирующими растворами береговую линию.

По словам мэра, специалисты производили плановую дезинфекцию спортивной площадки. А поскольку набережная была перекрыта, дезинфекторы шли по гальке вдоль берега к следующему объекту.

- Но в этот момент обработка не производилась, что хорошо видно на фотографии, - сказал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU