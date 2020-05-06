В Краснодаре 6 мая за нарушение карантина оштрафовали 135 человек

6 Май 2020 2020-05-06T19:41:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 6 мая индекс самоизоляции в столице Кубани составил 2,9 балла. Такие данные приводит Яндекс. А рассчитываются эти цифры по пятибалльной шкале, где 5 баллов соответствует почти полному отсутствию людей на улицах города, обычно это происходит глубокой ночью), а 0 баллов – в час пик. Словом, 6 мая, несмотря на ограничительные меры, и немалые штрафы за нарушение карантина, горожане не сидят дома.

Именно поэтому «коронавирусные» патрули продолжают дежурить на улицах города. Однако если фиксируют грубое нарушение режима, наказывают рублем.

- 6 мая мая за несоблюдение мер самоизоляции выписали 135 штрафов, еще 127 горожан получили предупреждение, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Продолжают работу и карантинные посты. За последние 24 часа на 13 въездах в город правоохранители проверили 5189 машин, 235 автомобилей развернули из-за отсутствия пропуска или неправильного оформления разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU