2020-05-06T22:20:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Находящиеся на Кубани школьники из других регионов смогут сдать экзамены по месту пребывания

Об этом сообщают в администрации региона
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Учашиеся, вынужденные из-за вспышки коронавируса уехать из родного края, где находится их школа, смогут сдавать экзамены по месту пребывания. Такая возможность будет и у тех, кто временно переехал на Кубань.

Причем возвращаться домой школьникам не придется. Родителям нужно лишь собрать пакет документов и дистанционно отправить в государственную экзаменационную комиссию Краснодарского края.

- Во-первых, необходимо написать заявление на имя председателя комиссии, указав, в каком муниципальном образовании региона находится выпускник, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - А также перечислить учебные предметы для сдачи экзамена.

11-классники пишут заявление на имя министра образования, науки и молодежной политики края Елены Викторовны Воробьевой, девятиклассники – на заместителя министра Полины Валерьевны Миковой.

- К заявлению приложите согласие на обработку персональных данных, скан-копию паспорта и справку об обучении в школе другого субъекта (не Краснодарского края), - добавляют в администрации региона.

Весь пакет документов необходимо направить на адрес электронной почты и убедиться, что пакет получен и принят в работу. Для одиннадцатиклассников адрес почты – gek_23@list.ru, для девятиклассников – gia9@kubannet.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Находящиеся на Кубани школьники из других регионов смогут сдать экзамены по месту пребывания
В Белореченской районной больнице на карантин из-за коронавируса закрыли два отделения
В Краснодаре 6 мая за нарушение карантина оштрафовали 135 человек
Мэр Новороссийска: «дезинфекцию гальки на пляже» не проводили
В Анапе 112 казаков покинули обсерватор после двухнедельной изоляции
Школьники Сочи присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»
Кубань вошла в тройку лидеров по борьбе с коронавирусом
Более 4 тысяч кубанских медиков готовы помочь врачам госпиталей в лечении больных коронавирусом
В Сочи полицейские провели флешмоб «Споем о той весне!»
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Краснодаре: время проведения, программа, участники
«Комсомольская правда-Кубань» вошла в тройку самых цитируемых СМИ Краснодарского края
ДТП на трамвайных путях: в Краснодаре столкнулись две легковушки
Акция «Фонарики Победы» в Краснодаре 2020: дата проведения, программа мероприятий, как принять участие
На Кубани скончался нелегал из Литвы, не дождавшись депортации на родину
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
В Анапе в ДТП погиб мотоциклист
В обсерваторах Кубани выявили 29 заболевших коронавирусом
На Кубани ЕГЭ 2020 могут перенести на июль
Ко Дню Победы РНКБ оказал ветеранам помощь в размере 5 млн рублей