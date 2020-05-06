Находящиеся на Кубани школьники из других регионов смогут сдать экзамены по месту пребывания

6 Май 2020 2020-05-06T22:20:41+03:00

Об этом сообщают в администрации региона

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Учашиеся, вынужденные из-за вспышки коронавируса уехать из родного края, где находится их школа, смогут сдавать экзамены по месту пребывания. Такая возможность будет и у тех, кто временно переехал на Кубань.

Причем возвращаться домой школьникам не придется. Родителям нужно лишь собрать пакет документов и дистанционно отправить в государственную экзаменационную комиссию Краснодарского края.

- Во-первых, необходимо написать заявление на имя председателя комиссии, указав, в каком муниципальном образовании региона находится выпускник, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - А также перечислить учебные предметы для сдачи экзамена.

11-классники пишут заявление на имя министра образования, науки и молодежной политики края Елены Викторовны Воробьевой, девятиклассники – на заместителя министра Полины Валерьевны Миковой.

- К заявлению приложите согласие на обработку персональных данных, скан-копию паспорта и справку об обучении в школе другого субъекта (не Краснодарского края), - добавляют в администрации региона.

Весь пакет документов необходимо направить на адрес электронной почты и убедиться, что пакет получен и принят в работу. Для одиннадцатиклассников адрес почты – gek_23@list.ru, для девятиклассников – gia9@kubannet.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU