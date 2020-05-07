Под Краснодаром потушили крупный пожар на молочно-товарной ферме

7 Май 2020 2020-05-07T07:45:37+03:00

На предприятии загорелось тюкованное сено в металлическом ангаре

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7 мая в 00:01 диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре в станице Старокорсункой, горела молочно-товарная ферма.

Незамедлительно к месту вызова направили пожарные подразделения. Они установили, что на молочно-товарной ферме в станице Старокорсунской загорелось тюкованное сено в металлическом ангаре. Площадь пожара составила 860 квадратных метров.

В 00:14 объявили повышенный ранг пожара. На месте организовали штаб пожаротушения. Соседние здания и помещения защитили от огня.

Фото: ГУ МЧС по краю

Всего к тушению пожара было привлечено: от РСЧС 62 человека личного состава, 18 единиц техники, из них от МЧС 39 человек личного состава, 12 единиц техники.

- В 1:42 пожар локализовали, а в 6:37 - полностью потушили, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU