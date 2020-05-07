В Анапе в сквере боевой славы появилось граффити к 75-летию Победы
К 75-летию Победы в Анапе расписали еще одну трансформаторную подстанцию. Для объекта была выбрана патриотическая тематика.
Эскиз рисунка разработали специалисты Центра развития и оказания курортных услуг, а реализовали задуманное художники из Краснодара. Ранее они же расписывали подстанции на улице Протапова и пересечении Ивана Голубца и проспекта Революции.
Художники изобразили Георгиевскую ленту, девушку в гимнастерке, руку, запускающую бумажный самолетик, а также голубя мира.
- Это одновременно и новая достопримечательность, и знак памяти и признательности всем, кто в огненные сороковые всеми силами приближал Победу, - отметил глава города Юрии Поляков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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