2020-05-07T08:38:22+03:00
Общество

На Кубани фонд развития промышленности одобрил новые займы на 44 миллиона рублей

Поддержку получат два предприятия
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Фонд развития промышленности Краснодарского края одобрил новые займы на 44 миллиона рублей. Поддержку получат швейное предприятие Северского района и краснодарский производитель самоклеющейся этикетки.

Фабрика «Централ» согласовала заем по программе «Приоритет» в сумме 25 миллионов рублей на льготных условиях – под 1% годовых сроком до 3 лет. Полученные деньги предприятие направит на приобретение сырья для производства текстильных изделий.

Поддержку окажут и краснодарскому производителю самоклеющейся этикетки «БелКрас 999». Предприятию одобрен заем по программе «Бизнес оборот» на сумму 19 миллионов рублей под 6% годовых сроком на 2 года. Деньги пойдут на пополнение оборотных средств и приобретение сырья.

- В период действия режима повышенной готовности краевой ФРП продолжает принимать заявки на льготное финансирование от предприятий промышленности, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас в работе Фонда более 30 заявлений на сумму свыше 500 миллионов рублей. Весь процесс подачи документов и их рассмотрения осуществляется в электронном виде. Телефон: +7 (861) 205-44-09, добавочный 201, 202, 203, 204, 205.

ИСТОЧНИК KP.RU

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