В Калининском районе мужчина украл ювелирные украшения из храма

7 Май 2020 2020-05-07T09:17:09+03:00

Он похитил с иконы золотые цепочки и кольца

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В полицию Калининского района обратился настоятель местного храма. Священнослужитель рассказал, что в помещении собора с иконы похитили золотые цепочки и кольца, которые приносили прихожане в качестве пожертвований. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

Полицейские опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Вскоре они задержали 57-летнего местного жителя.

- Установлено, что похищенные ценности обвиняемый сдал в ломбард, деньгами распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU