В Калининском районе мужчина украл ювелирные украшения из храма
В полицию Калининского района обратился настоятель местного храма. Священнослужитель рассказал, что в помещении собора с иконы похитили золотые цепочки и кольца, которые приносили прихожане в качестве пожертвований. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.
Полицейские опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Вскоре они задержали 57-летнего местного жителя.
- Установлено, что похищенные ценности обвиняемый сдал в ломбард, деньгами распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU