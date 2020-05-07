Жители Кубани 9 мая почтут память погибших в ВОВ минутой молчания

7 Май 2020 2020-05-07T11:07:16+03:00

Также в течение дня артисты поздравят ветеранов войны

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Все города и районы Краснодарского края присоединятся к федеральному проекту в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

9 мая в 19:00 эфиры теле- и радиоканалов покажут трансляцию «Минуты молчания». После жители региона с портретами своих родственников выйдут на балконы, чтобы со всей страной спеть песню «День победы».

- Также в течение дня артисты и волонтеры поздравят ветеранов ВОВ, а телеканал «Кубань 24» из парка 30-летия Победы проведет прямую трансляцию праздничного концерта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее все массовые мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы перенесли на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU