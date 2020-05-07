Краснодарец украл из банкомата деньги другого клиента

7 Май 2020 2020-05-07T09:48:43+03:00

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Житель Краснодара на улице Буденного с помощью банкомата безуспешно попытался снять деньги, после чего направился домой. Обратившись по телефону в финансовое учреждение, он попытался узнать причины отказа. Но выяснилось, что указанная им сумма в размере 18 тысяч рублей была выдана устройством. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители благодаря записям с камер видеонаблюдения установили предполагаемого злоумышленника, которым оказался также клиент банка. 37-летний житель улицы Калинина признался в содеянном. Он признался, что деньги успел потратить на собственные нужды.

- За кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU