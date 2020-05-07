2020-05-07T13:06:57+03:00
Общество

Отдых на Кубани подорожает на 40%

Депутат предложила смягчить рекомендации Роспотребнадзора
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Светлана Бессараб направила в Роспотребнадзор предложения о смягчении рекомендаций по работе отраслиСветлана Бессараб направила в Роспотребнадзор предложения о смягчении рекомендаций по работе отрасли
Изменить размер текста:

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора создали список рекомендаций об организации работы предприятий санаторно-курортной сферы в условиях риска распространения коронавируса. Оказалось, что их выполнение сильно скажется на ценовой политике отелей.

- Согласно анализу, стоимость отдыха подорожает в среднем на 40%, - сообщили народные избранники.

В связи с этим депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб направила в Роспотребнадзор предложения о смягчении рекомендаций по работе отрасли.

- Согласно рекомендациям, нужно заполнять номера по одному отдыхающему. Такие меры приведут к сокращению заполняемости санаториев и отелей в среднем до 50%, - прокомментировала Бессараб. - Также невыполнимым может оказаться требование о приеме оплаты за услуги бесконтактным способом, потому что отказ от приема денег - нарушение прав потребителя.

Кроме того, депутат отметила, что рекомендации об исключении обоев, ковровых покрытий также противоречат требованиям Положения о классификации гостиниц.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на курортах бронирование гостиниц уже началось. Но глава Сочи Алексей Копайгородский не рекомендовал отелям и туроператорам раньше времени открывать бронирования на даты с 1 июня до тех пор, пока не будет снят карантин из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В обсерваторы Краснодара 6 мая отправили 22 прибывших в город пассажира
В Динском районе на 10 суток приостановили деятельность ярмарки
В Краснодаре управляющим организациям бесплатно передали почти 40 тонн дезинфицирующего средства
На Кубани 22-летний местный житель оговорил соседа в совершении кражи
В Гулькевичском районе мужчина ударом ножа убил сына
Татьяна Гречаная о снятии карантина после 12 мая в Краснодарском крае: Роспотребнадзор предложит губернатору делать это не для всех и не сразу
В Сочи на фасаде дома к 9 Мая нарисовали портреты женщин-военных
В Белореченском районе водитель отечественной легковушки влетел в дерево
В Новороссийске назревает похоронный скандал
В Усть-Лабинском районе закрыли наркопритон
На Кубани за пять лет отремонтировали почти 2,5 тысячи километров дорог местного значения
В Сочи на федеральной трассе перевернулась фура
В Новороссийске мошенница под предлогом продажи ноутбука похитила у пенсионерки деньги
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 7 мая 2020 года: среди заболевших – 5-летний ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек
В Краснодаре вейкбордисты рассекают по реке Кубань во время карантина
На Кубани более 1,5 тысяч семей получили адресную благотворительную помощь
В Краснодаре взяты под стражу трое мужчин, которые в медицинских масках обчистили магазин
Отдых на Кубани подорожает на 40%
Краснодарец украл из банкомата деньги другого клиента
Жители Кубани 9 мая почтут память погибших в ВОВ минутой молчания
В Калининском районе мужчина украл ювелирные украшения из храма
На Кубани фонд развития промышленности одобрил новые займы на 44 миллиона рублей
В Анапе в сквере боевой славы появилось граффити к 75-летию Победы