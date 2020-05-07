Отдых на Кубани подорожает на 40%

7 Май 2020 2020-05-07T13:06:57+03:00

Светлана Бессараб направила в Роспотребнадзор предложения о смягчении рекомендаций по работе отрасли

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Напомним, что специалисты Роспотребнадзора создали список рекомендаций об организации работы предприятий санаторно-курортной сферы в условиях риска распространения коронавируса. Оказалось, что их выполнение сильно скажется на ценовой политике отелей.

- Согласно анализу, стоимость отдыха подорожает в среднем на 40%, - сообщили народные избранники.

В связи с этим депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб направила в Роспотребнадзор предложения о смягчении рекомендаций по работе отрасли.

- Согласно рекомендациям, нужно заполнять номера по одному отдыхающему. Такие меры приведут к сокращению заполняемости санаториев и отелей в среднем до 50%, - прокомментировала Бессараб. - Также невыполнимым может оказаться требование о приеме оплаты за услуги бесконтактным способом, потому что отказ от приема денег - нарушение прав потребителя.

Кроме того, депутат отметила, что рекомендации об исключении обоев, ковровых покрытий также противоречат требованиям Положения о классификации гостиниц.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на курортах бронирование гостиниц уже началось. Но глава Сочи Алексей Копайгородский не рекомендовал отелям и туроператорам раньше времени открывать бронирования на даты с 1 июня до тех пор, пока не будет снят карантин из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU