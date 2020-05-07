7 Май 2020 2020-05-07T10:22:21+03:00

В Краснодаре взяты под стражу трое мужчин, которые в медицинских масках обчистили магазин Фото: Архив "КП"

Они украли из кассы 40 тысяч рублей

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В Краснодаре под стражу заключили трех мужчин в возрасте от 24 лет до 27 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как ранее сообщала «Комсомолка», 20 апреля в 3 часа ночи трое жителей региона совершили налет на один из продуктовых магазинов в Краснодаре. Тогда в торговой точке никого не было, кроме 42-летней продавщицы.

- Угрожая предметом схожим с пистолетом, они напали на женщину и похитили у нее кассовый ящик, в котором находилось 40 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После злоумышленники скрылись с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчин задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU