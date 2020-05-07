На Кубани более 1,5 тысяч семей получили адресную благотворительную помощь

7 Май 2020 2020-05-07T11:05:12+03:00

Решения о выделении поддержки принимаются совместно с администрацией муниципалитетов и Общественной палатой

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По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае разработали алгоритм помощи нуждающимся жителям с детьми. В рамках программы «Пандемия-2020» они получили свыше 12,5 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации региона, оператором средств благотворителей выступает фонд «Край добра» совместно с Общественной палатой края.

Сотрудники фонда вникают в каждую ситуацию, когда жителям Кубани нужна помощь, отрабатывают ее с министерством труда и соцразвития края. Факт поддержки всегда подтверждается документами.

Решения о выделении адресной помощи принимаются во взаимодействии с администрациями районов и Общественной палатой края. Каждая семья собирает необходимый пакет документов. После проверки составляется заключение, на основании которого фонд перечисляет материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU