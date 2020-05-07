На Кубани более 1,5 тысяч семей получили адресную благотворительную помощь
По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае разработали алгоритм помощи нуждающимся жителям с детьми. В рамках программы «Пандемия-2020» они получили свыше 12,5 миллионов рублей.
Как сообщили в администрации региона, оператором средств благотворителей выступает фонд «Край добра» совместно с Общественной палатой края.
Сотрудники фонда вникают в каждую ситуацию, когда жителям Кубани нужна помощь, отрабатывают ее с министерством труда и соцразвития края. Факт поддержки всегда подтверждается документами.
Решения о выделении адресной помощи принимаются во взаимодействии с администрациями районов и Общественной палатой края. Каждая семья собирает необходимый пакет документов. После проверки составляется заключение, на основании которого фонд перечисляет материальную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU