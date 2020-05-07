Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 мая 2020 года снова увеличилось на 99 человек

7 Май 2020 2020-05-07T10:48:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 7 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. За минувшие сутки прибавилось еще 99 человек. Таким образом, с начала пандемии на Кубани зарегистрировано уже 1633 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 2476 человек.

6 мая в регионе заболели еще 97 человек, среди них - 4 ребенка. Коронавирус был обнаружен у трех детей в Сочи. Самому маленькому пациенту - 7 месяцев. Остальным заболевшим - 6 и 11 лет. Еще один ребенок подцепил инфекцию в Кавказском районе - ему 12 лет. Самому старшему пациенту - 93 года.

Выздоровели уже 467 человек. 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU