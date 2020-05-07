7 Май 2020 2020-05-07T11:11:34+03:00

В Новороссийске мошенница под предлогом продажи ноутбука похитила у пенсионерки деньги Фото: Архив "КП"

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В полицию Новороссийска обратилась 83-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала, что малознакомая девушка под предлогом продажи ноутбука похитила у нее 15 тысяч рублей и скрылась.

Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск злоумышленницы. Ее направили всем дежурным нарядам.

Вскоре задержали 22-летнюю девушку. Ее доставили в отдел полиции. Выяснилось, что подозреваемая несколько раз приходила в квартиру к потерпевшей под предлогом продажи различных товаров. Получив от пенсионерки 15 тысяч рублей за покупку ноутбука, злоумышленница скрылась.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит 5 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU