7 Май 2020 2020-05-07T11:25:57+03:00

В Сочи на федеральной трассе перевернулась фура. Скрин из видео: https://m.vk.com/video-106179723_456242222?list=67dbd89d578028942a&from=wall-106179723_32580

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В Сочи на 127 километре федеральной трассы А-147, в районе поселка Чемитоквадже перевернулся грузовой автомобиль. Водителю зажало ногу в кабине, ему потребовалась помощь спасателей.

- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавшего 1972 года рождения, жителя Азова, и передали его врачам скорой помощи, - сообщили пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев рассказал сайту «КП»-Кубань», что по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU