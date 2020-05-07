В Сочи на федеральной трассе перевернулась фура
В Сочи на 127 километре федеральной трассы А-147, в районе поселка Чемитоквадже перевернулся грузовой автомобиль. Водителю зажало ногу в кабине, ему потребовалась помощь спасателей.
- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали пострадавшего 1972 года рождения, жителя Азова, и передали его врачам скорой помощи, - сообщили пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев рассказал сайту «КП»-Кубань», что по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.
ИСТОЧНИК KP.RU