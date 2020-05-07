На Кубани за пять лет отремонтировали почти 2,5 тысячи километров дорог местного значения

7 Май 2020 2020-05-07T11:33:18+03:00

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По инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ежегодно растет размер дорожного фонда. С 2015 года он увеличился почти в три раза – до 37, 7 миллиардов рублей. Регион уже второй год участвует в масштабном проекте «Безопасные и качественные дороги».

- Всего, с 2015 по 2019 год в районах края отремонтировали 2488,4 километров улично-дорожной сети, было освоено 23,5 миллиарда рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году по нацпроекту выделили 4,6 миллиарда рублей, отремонтировали 250 километров дорог в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях.

Также завершилась реконструкция моста через реку Абин в Абинске по улице Советов, построена объездная дорога станицы Октябрьской Крыловского района.

До 2024 года приведут в порядок более 681 километра дорог местного значения в трех городских агломерациях. На это предусмотрено 16,9 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU