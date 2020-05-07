В Усть-Лабинском районе закрыли наркопритон

7 Май 2020 2020-05-07T11:45:53+03:00

В здании нашли предметы, необходимые для употребления запрещенных средств

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Полицейские по Усть-Лабинскому району оперативным путем получили информацию о том, что двое местных жителей содержат наркопритон.

В доме одного из подозреваемых нашли двоих молодых людей в возрасте 20 и 27 лет, находившихся в состоянии наркотического опьянения. На них составили административные протоколы.

- Также в здании обнаружили предметы, необходимые для употребления наркотиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Их могут осудить до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Новороссийске мошенница под предлогом продажи ноутбука похитила у пенсионерки деньги. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU