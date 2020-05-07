В Новороссийске назревает похоронный скандал

7 Май 2020 2020-05-07T11:54:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Не один раз частные ритуальные службы Новороссийска сообщали о проблемах ведения бизнеса. По их словам, от конкурентов некто избавляется путем монополизации похоронного дела в городе.

- Отделение бюро судебно-медицинской экспертизы выдает тела умерших через ИП, которое берет за свои услуги от 7500 рублей и больше, - заявили владельцы одного из агентств.

По их словам, если родственники отказываются платить, то тела им выдают голыми и не обработанными после вскрытия. Ритуальщики уверяют, что в этих действиях усматривается коррупционный умысел.

- Пользуясь тяжелым моральным положением, отделение бюро и ИП, находящиеся на территории одной из больниц, как нам кажется, незаконно взымает плату за услугу, которые должны осуществляться моргом бесплатно, - заключили в агентстве, прося контролирующие органы провести проверку и дополняя, что они готовы предоставить доказательства.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в установленный законом срок, - прокомментировали корреспонденту «КП»-Кубань» в пресс-службе УМВД по городу Новороссийску.

ИСТОЧНИК KP.RU