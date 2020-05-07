В Белореченском районе водитель отечественной легковушки влетел в дерево
По предварительным данным, 51-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 21074» не справился с управлением и съехал с дороги. А после он влетел в дерево.
- В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ 21074» и 18-летняя девушка. Также 81-летняя женщина скончалась в больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства аварии выясняются.
На дорогах региона 6 мая сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 человек получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, в Сочи на 127 километре федеральной трассы А-147, в районе поселка Чемитоквадже перевернулся грузовой автомобиль. Водителю зажало ногу в кабине, ему потребовалась помощь спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU