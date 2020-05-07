В Сочи на фасаде дома к 9 Мая нарисовали портреты женщин-военных
Это героини повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие»
В центре Сочи на фасаде пятиэтажного жилого дома появилось граффити, посвященное 9 Мая. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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В центре Сочи на фасаде пятиэтажного жилого дома на улице Парковой появилось граффити, посвященное 9 Мая. Художники изобразили героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», напомнив, что Великой Отечественной войне наравне с мужчинами участвовали около 1 миллиона женщин.
- С инициативой увековечить память девушек, прошедших горнило войны, вышли волонтёры «Молодой Гвардии». Мы эту идею сразу же поддержали, - рассказал глава Центрального района Сочи Александр Белозёров.
В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что граффити будет завершено к 9 Мая.
ИСТОЧНИК KP.RU