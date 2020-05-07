2020-05-07T12:34:47+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе мужчина ударом ножа убил сына

Потерпевший от полученных ранений скончался в больнице
Александра ПОДУШКО
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В Гулькевичском районе мужчина ударом ножа убил сынаВ Гулькевичском районе мужчина ударом ножа убил сынаФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел вечером 6 мая в одном из домов на улице Комсомольской в Гулькевичи. Мужчины выпивали и между ними произошла ссора. Причиной конфликта стали претензии подозреваемого к сыну относительно его образа жизни.

В ходе ссоры 62-летний мужчина ударил родственника ножом в область грудной клетки, после чего он спрятал холодное оружие. Крики пострадавшего услышал сосед, который вызвал полицию и скорую.

- Врачи госпитализировали потерпевшего в больницу, где через непродолжительное время мужчина скончался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

В отношении 62-летнего местного жителя завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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