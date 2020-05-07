На Кубани 22-летний местный житель оговорил соседа в совершении кражи
В полицию по Успенскому району с заявлением о краже обратился 22-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что из его дома пропали документы, деньги и имущество на общую сумму более 12 тысяч рублей. В краже он подозревал соседа.
При проверке информация не подтвердилась. Сотрудники полиции установили, что заявитель в указанном доме не проживает. Также не обнаружили и следов взлома.
Выяснилось, что молодой человек оговорил своего соседа на почве личной неприязни. Документы, о хищении которых заявил подозреваемый, обнаружили у его супруги.
- За ложный донос на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU