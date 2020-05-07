В Краснодаре управляющим организациям бесплатно передали почти 40 тонн дезинфицирующего средства

7 Май 2020 2020-05-07T13:35:54+03:00

Это делают по поручению главы города Евгения Первышова

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7 мая администрация Краснодара бесплатно передала 18 УК 3 тонны дезинфицирующего средства. Ранее около 35 тонн раствора бесплатно получили 170 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Работу организует управление по жилищным вопросам по поручению главы Краснодара Евгения Первышова. Ранее о такой возможности власти оповестили все управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Выдают раствор его по предварительным заявкам.

- С 18 апреля дезинфекцию обязаны проводить во всех многоэтажках. Особое внимание уделяют обработке домофонов, дверных ручек, перил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также уже шестую неделю в Краснодаре ведут масштабную дезинфекцию общественных пространств, дорог и тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU