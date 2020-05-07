В Динском районе на 10 суток приостановили деятельность ярмарки

7 Май 2020 2020-05-07T13:45:55+03:00

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Приставы-исполнители Динского района приостановили деятельность сельскохозяйственной ярмарки, находящейся в станице Новотитаровской. Данное решение принял районный суд.

- Представители закона опечатали прилавки сельскохозяйственной оптово-розничной ярмарки ООО «Объединение АММО» на 10 суток, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Владелец рынка был предупрежден о правовых последствиях преждевременного возобновления деятельности.

В ведомстве добавили, что во всех районах Краснодарского края приставы продолжают работу по приостановлению деятельности предприятий, которая запрещена из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

Напомним, в Красноармейском районе судебными приставами были опечатаны двери магазина, занимающегося ремонтом и продажей бытовой техники и газонокосилок. Он продолжал работать во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU