В обсерваторы Краснодара 6 мая отправили 22 прибывших в город пассажира
6 мая в столицу Кубани прилетели 409 пассажиров. За минувшие сутки аэропорт Краснодара принял 7 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнекамска, Брянска и Махачкалы.
Всем прибывшим проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. На двухнедельный карантин в обсерваторы отправили 22 человека. Это жители других регионов страны.
- Гражданам из Краснодарского края придется соблюдать обязательный 14-дневный карантин дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Ранее постановлением губернатора Краснодарского края режим карантина на Кубани введен с 31 марта. По решению Вениамина Кондратьева карантин продлен до 12 мая.
Напомним, в Краснодаре управляющим организациям бесплатно передали почти 40 тонн дезинфицирующего средства. Это делают по поручению главы города Евгения Первышова.
ИСТОЧНИК KP.RU