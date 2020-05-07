В обсерваторы Краснодара 6 мая отправили 22 прибывших в город пассажира

7 Май 2020 2020-05-07T13:50:02+03:00

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6 мая в столицу Кубани прилетели 409 пассажиров. За минувшие сутки аэропорт Краснодара принял 7 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнекамска, Брянска и Махачкалы.

Всем прибывшим проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. На двухнедельный карантин в обсерваторы отправили 22 человека. Это жители других регионов страны.

- Гражданам из Краснодарского края придется соблюдать обязательный 14-дневный карантин дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее постановлением губернатора Краснодарского края режим карантина на Кубани введен с 31 марта. По решению Вениамина Кондратьева карантин продлен до 12 мая.

Напомним, в Краснодаре управляющим организациям бесплатно передали почти 40 тонн дезинфицирующего средства. Это делают по поручению главы города Евгения Первышова.

ИСТОЧНИК KP.RU