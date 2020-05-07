Онлайн-акция Бессмертный полк в Краснодаре 2020: программа, расписание, участники
Онлайн-акция Бессмертный полк в Краснодаре 2020 проходит в преддверии 9 мая. В этом году мероприятие организованно дистанционно в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.
Принять участие в акции «Бессмертный полк. Краснодар» могут все жители краевого центра. Для этого нужно прислать фотографии и информацию о своих родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны. Загрузить снимок можно и на сайт КП в специальную форму с историей и указанием имени героя.
В Краснодаре трансляция онлайн-версии «Бессмертного полка» состоится на главном медиа-экране города и в эфире телеканала «Краснодар». Портреты ветеранов Великой Отечественной, присланные краснодарцами, будут транслировать в течение всего дня 9 мая.
Также, чтобы принять участие в акции федерального масштаба, можно заполнить форму заявки на сайте polkrf.ru.
Напомним, что в День Победы 9 мая 2020 года в Краснодаре пройдет только авиапарад.
ИСТОЧНИК KP.RU