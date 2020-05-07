2020-05-07T14:19:57+03:00
Общество

Онлайн-акция Бессмертный полк в Краснодаре 2020: программа, расписание, участники

Онлайн-акция Бессмертный полк в Краснодаре 2020 будет транслироваться на главном медиа-экране
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Краснодаре 2020 проходит в преддверии 9 мая. В этом году мероприятие организованно дистанционно в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.

Принять участие в акции «Бессмертный полк. Краснодар» могут все жители краевого центра. Для этого нужно прислать фотографии и информацию о своих родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны. Загрузить снимок можно и на сайт КП в специальную форму с историей и указанием имени героя.

В Краснодаре трансляция онлайн-версии «Бессмертного полка» состоится на главном медиа-экране города и в эфире телеканала «Краснодар». Портреты ветеранов Великой Отечественной, присланные краснодарцами, будут транслировать в течение всего дня 9 мая.

Также, чтобы принять участие в акции федерального масштаба, можно заполнить форму заявки на сайте polkrf.ru.

Напомним, что в День Победы 9 мая 2020 года в Краснодаре пройдет только авиапарад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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