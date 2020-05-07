2020-05-07T14:42:54+03:00
Происшествия

На Кубани квартиросъемщик украл хозяйский холодильник и сдал его на металл за 300 рублей

Теперь против него возбудили уголовное дело
Виталий КАРНАУХ
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Теперь против него возбудили уголовное дело.Теперь против него возбудили уголовное дело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Незаурядный инцидент произошел в Тихорецком районе Кубани пару дней назад. В местный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о краже холодильника в собственном доме. Как оказалось, в один из дней хозяйка решила проверить свое жилье, которое сдавала 40-летнему мужчине. И, как оказалось, тревога ее была не напрасной: с кухни исчез холодильник. А квартиранта и след простыл.

За помощью женщина обратилась к правоохранителям, которые и разыскали злоумышленника.

- Фигурант рассказал полицейским, что похитил холодильник и сдал его в пункт приема металлолома за 300 рублей. Деньги он потратил на личные нужны, - рассказали «КП»-Кубань» в ОМВД Тихорецкого района.

Сейчас следственный отдел полиции против подозреваемого возбудил уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

- На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - заключили правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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