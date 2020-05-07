Онлайн-акция Бессмертный полк в Новороссийске 2020: программа, расписание, участники

7 Май 2020 2020-05-07T14:46:50+03:00

Онлайн-акция Бессмертный полк в Новороссийске 2020 будет транслироваться на главном медиа-экране

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Онлайн-акция Бессмертный полк в Новороссийске 2020 пройдет 9 мая. В этом году мероприятие организованно дистанционно в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.

- Принять участие в акции «Бессмертный полк. Новороссийск» могут все жители города. Для этого нужно сделать фото своей семьи вместе с портретом своего ветерана или записать свой рассказ о нем на видео. Затем разместить историю в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020 #Новороссийск #NVRSK. Также можно опубликовать видео официальном сообществе МКУ «Молодежный центр» - https://vk.com/odmnvrsk или прислать на почту bessmertnyy.polk.novoross@mail.ru для создания видеоряда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

В мэрии добавили, что трансляция онлайн-версии «Бессмертного полка» состоится на главном медиа-экране города.

Также, чтобы принять участие в акции на федеральном уровне, можно заполнить форму заявки на сайте polkrf.ru.

Напомним, что в Новороссийске в течение дня 9 мая во дворах многоквартирных домов выставят аудиоаппаратуру и все желающие с балконов смогут спеть песни военных лет. А в 17:00 в городе-герое пройдет праздничный концерт с историческими хрониками и видеозарисовками о современном городе. Его покажет YouTube-канале муниципального телевидения.

Ранее «Комсомолка» публиковала основные мероприятия и акции, приуроченные к 9 мая на Кубани, которые пройдут в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU