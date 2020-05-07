Группа краснодарских мошенников обокрала кубанцев почти на 2 миллиарда рублей

7 Май 2020 2020-05-07T15:22:59+03:00

Им грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они заключали договоры долевого участия в строительстве, но своих домов жители так и не увидели

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Следствие установило, что пять жителей Краснодара возрастом от 33 до 44 лет строили три ЖК: «Парусная Регата», «Дом Романовых», «Иван да Марья». При этом мужчины использовали компании ООО ИСК «РАС», ООО «РосСпецСтрой», ООО СК «Строй-Инвест», ООО «СтройЛогистик», ООО АН «РАС».

В течение четырех лет, с 2014 по 2018, они заключали договоры долевого участия с клиентами. Чтобы у людей сомнений не возникало, «строители» имитировали бурную деятельность – потратили часть денег на возведение объектов, хотя прекрасно понимали, что этой суммы будет недостаточно. Кроме того, не упустили шанс попиариться – кругленькую сумму потратили на рекламу для привлечения новых дольщиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, часть денег они выводили на основании фиктивных договоров подряда об оказании услуг и выполнении работ.

Сейчас их признали виновными в «Мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере». От их действий, по данным ГУ МВД, пострадали более 1200 людей и организаций.

В настоящее время имущество обвиняемых арестовано, а материалы дела передали в суд. Им грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU