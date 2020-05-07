В Новокубанском районе к электросетям подключили два сельхозпредприятия

7 Май 2020 2020-05-07T15:36:03+03:00

С начала года энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 33 объекта малого и среднего бизнеса

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Дополнительной мощностью обеспечили энергетики сразу два предприятия агропромышленного комплекса Новокубанского района – маслозавод и крестьянско-фермерское хозяйство.

Предприятие по производству овощей и фруктов постоянно расширяется, и у хозяйства возникла острая необходимость в дополнительных энергомощностях. Чтобы обеспечить эту потребность энергетики установили трансформаторную подстанцию и построили воздушную линию электропередачи чтобы обеспечить энергией теплицы, фруктохранилища и сады предприятия. Суммарная мощность присоединенного объекта составила 900 кВт.

Энергетики почти вдвое увеличили мощность и маслозаводу в станице Советской Новокубанского района. Энергопотребление предприятия достигло 920 кВт. Благодаря своевременной работе энергетиков, маслозавод успешно обеспечивает все возрастающий спрос населения на качественную продукцию местного производства.

Всего с начала 2020 года Армавирский филиал «Россети Кубань» подключил к электросетям 175 объектов, в том числе 33 предприятия малого и среднего бизнеса. Отметим, что за первый квартал в филиал поступило 188 заявок на технологическое присоединение.

Напомним, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в регионе компания «Россети Кубань» тщательно заботится о безопасности жителей. Поэтому с 18 марта 2020 года все центры обслуживания потребителей перешли на дистанционный формат работы. Теперь оформить заявку на подключение, увеличение мощности или получить иные услуги можно через Личный кабинет заявителя на корпоративном сайте «Россети Кубань». Прием заявок на техприсоединение также осуществляет Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф. Получить консультацию специалиста об услугах компании можно по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.

ИСТОЧНИК KP.RU