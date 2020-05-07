Сообщения о снятии карантина на Кубани оказались фейком
В мессенджерах появилась информация о поэтапном снятии ограничений в регионе. В посте указывались конкретные даты и мероприятия. В оперативном штабе Краснодарского края назвали это сообщение фейком.
- Сообщение, рассылаемое в мессенджерах о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат и мероприятий, недостоверное, - заявили в краевом оперативном штабе.
Оперштаб попросил жителей доверять только официальным источникам и получать из них достоверную и объективную информацию.
Напомним, что замглавного санитарного врача Татьяна Гречаная анонсировала в эфире радио "Комсомольская правда", что выход из карантина будет дифференцированным, а некоторые ограничения сохранятся до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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