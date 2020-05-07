2020-05-07T15:37:26+03:00
Общество

Сообщения о снятии карантина на Кубани оказались фейком

Оперштаб региона опроверг информацию из соцсетей
Юлия БАРАНОВА
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Сообщения о снятии карантина на Кубани оказались фейком.Сообщения о снятии карантина на Кубани оказались фейком.Фото: Юлия БАРАНОВА
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В мессенджерах появилась информация о поэтапном снятии ограничений в регионе. В посте указывались конкретные даты и мероприятия. В оперативном штабе Краснодарского края назвали это сообщение фейком.

- Сообщение, рассылаемое в мессенджерах о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат и мероприятий, недостоверное, - заявили в краевом оперативном штабе.

Оперштаб попросил жителей доверять только официальным источникам и получать из них достоверную и объективную информацию.

Напомним, что замглавного санитарного врача Татьяна Гречаная анонсировала в эфире радио "Комсомольская правда", что выход из карантина будет дифференцированным, а некоторые ограничения сохранятся до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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