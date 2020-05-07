2020-05-07T16:31:00+03:00
Общество

Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП проведет прямой эфир в инстаграме

Руководитель ведомства расскажет о мерах господдержки
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Виталий Воронов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяВиталий Воронов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Виталий Воронов ответит на вопросы в прямом эфире в инстаграме 7 мая в 17:00.

- Прямой эфир руководителя ведомства будет проходить в аккаунте регионального портала по предпринимательству @moibiz93, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Воронов расскажет о мерах господдержки и инструментах, которыми могут воспользоваться предприниматели в режиме карантина.

А пресс-службе напомнили, что назначенный ранее прямой эфир с участием вице-губернатора Василия Швец отменен. Это связано с изменением рабочего графика руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 94-м году скончался почетный гражданин Краснодара Павел Журавлев
Вениамин Кондратьев о шествии «Бессмертного полка-2020»: Сложно представить этот день без парада, но обстоятельства сегодня выше нас
Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП проведет прямой эфир в инстаграме
Сообщения о снятии карантина на Кубани оказались фейком
В Новокубанском районе к электросетям подключили два сельхозпредприятия
Группа краснодарских мошенников обокрала кубанцев почти на 2 миллиарда рублей
Вениамин Кондратьев о снятии карантина 12 мая в Краснодарском крае: готовим план о поэтапном выходе из спецрежима
Онлайн-акция Бессмертный полк в Новороссийске 2020: программа, расписание, участники
На Кубани квартиросъемщик украл хозяйский холодильник и сдал его на металл за 300 рублей
Онлайн-акция Бессмертный полк в Краснодаре 2020: программа, расписание, участники
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
В обсерваторы Краснодара 6 мая отправили 22 прибывших в город пассажира
В Динском районе на 10 суток приостановили деятельность ярмарки
В Краснодаре управляющим организациям бесплатно передали почти 40 тонн дезинфицирующего средства
На Кубани 22-летний местный житель оговорил соседа в совершении кражи