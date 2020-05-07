Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП проведет прямой эфир в инстаграме

7 Май 2020 2020-05-07T16:31:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Виталий Воронов ответит на вопросы в прямом эфире в инстаграме 7 мая в 17:00.

- Прямой эфир руководителя ведомства будет проходить в аккаунте регионального портала по предпринимательству @moibiz93, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Воронов расскажет о мерах господдержки и инструментах, которыми могут воспользоваться предприниматели в режиме карантина.

А пресс-службе напомнили, что назначенный ранее прямой эфир с участием вице-губернатора Василия Швец отменен. Это связано с изменением рабочего графика руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU