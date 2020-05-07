2020-05-07T16:33:07+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев о шествии «Бессмертного полка-2020»: Сложно представить этот день без парада, но обстоятельства сегодня выше нас

Онлайн-трансляции покажут на 50 экранах крупных городов Кубани
Виталий КАРНАУХ
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На 50 экранах в крупных городах Краснодарского края покажут видеоряд из фотографий.На 50 экранах в крупных городах Краснодарского края покажут видеоряд из фотографий.Фото: Виталий КАРНАУХ
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В Краснодаре прошло заседание краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Вениамина Кондратьева. Глава региона отметил, что даже в условиях пандемии власти стараются сделать так, чтобы этот день запомнился жителям хорошим настроением.

На 50 экранах в крупных городах Краснодарского края покажут видеоряд из фотографий. В Сочи будет организовано 18 экранов, шесть в Геленджике, по четыре в Новороссийске и Крымском районе, по три в Анапе и Ейском муниципальном образовании. Два экрана будут установлены в Гулькевичском, Кавказском и Темрюкском районах, по одному - в Армавире, Краснодаре, Белореченском, Павловском, Славянском и Тимашевском районах. Начнется трансляция 9 мая в 11:00.

– Сложно представить этот день без парада и «Бессмертного полка», - заявил Кондратьев. - Нам всем сейчас хочется собраться вместе, одной огромной семьей, но обстоятельства сегодня выше нас.

Губернатор также отметил, что он благодарен за то, что на Кубани акция пройдет в онлайн-режиме. Он выразил надежду на многочисленность участников.

Напомним, чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на сайте, а также загрузить фотографию и данные своего героя. Кстати, «Комсомолка» также проводит на своем сайте акцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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