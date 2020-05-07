2020-05-07T17:23:46+03:00
Общество

На 94-м году скончался почетный гражданин Краснодара Павел Журавлев

До юбилея Победы ветеран не дожил всего несколько дней
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Павел Журавлев Фото: krd.ruПавел Журавлев Фото: krd.ru
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В Краснодаре 6 мая скончался почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Павел Журавлев. Ему было 93 года. Мэр Евгений Первышов назвал уход ветерана «тяжелой утратой».

- Павел Фирсович связал свою жизнь с Краснодаром. Заслужил высочайший авторитет профессионала и мудрого наставника. Его имя навсегда вписано в историю нашего города, — говорится в соболезновании главы Краснодара Евгения Первышова.

Павла Журавлева похоронили на кладбище поселка Северного. Он был призван в армию в 1944-м году, после войны служил на границе в Выборге и на Сахалине. С 60-х годов жил в Краснодаре и работал в паспортной службе МВД.

Павел Журавлев был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа». С января 2020 года носил звание почетного гражданина Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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