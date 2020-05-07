2020-05-07T17:44:58+03:00
Общество

Онлайн-акция Бессмертный полк в Сочи 2020: программа, расписание, участники

Онлайн-акция Бессмертный полк в Сочи 2020 будет транслироваться на медиа-экранах
Юлия БАРАНОВА
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Сочи 2020 проходит в преддверии 9 мая. Фото пресс-службы мэрии курорта.Онлайн-акция Бессмертный полк в Сочи 2020 проходит в преддверии 9 мая. Фото пресс-службы мэрии курорта.
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Сочи 2020 проходит в преддверии 9 мая. В этом году мероприятие организованно дистанционно в связи с ограничениями из-за эпидемии коронавируса.

- Для этого необходимо дистанционно разместить информацию и фотографию родственника-ветерана, а также своё фото на сайте Бессмертного полка России. Все направленные материалы после предмодерации объединят в единую базу данных, из которой автоматически будет сформирован видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Заместитель главы города Полина Деняк рассказала, что сочинцы активно присоединяются к акции «Бессмертный полк онлайн». 9 Мая портреты родных и близких горожан, сражавшихся за Родину, будут транслироваться на 18 уличных медиаэкранах.

- Несмотря на ограничительные меры в период пандемии, адресное поздравление от главы города Алексея Копайгородского получит каждый ветеран. Разумеется, все мероприятия пройдут с учётом необходимых мер эпидемиологической предосторожности. Сегодня в Сочи участников Великой Отечественной войны осталось совсем немного – всего 203 человека. Наша задача - сделать этот народный праздник максимально искренним и душевным для каждого из них, - считает вице-мэр.

Ранее сообщалось, какие мероприятия и где пройдут в День Победы в Сочи 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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